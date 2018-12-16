عربي-دولي

مقتل قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني.. كيف ومَنْ هو؟

Lebanon 24
16-12-2018 | 19:03
A-
A+
Doc-P-537921-636805839593018646.jpg
Doc-P-537921-636805839593018646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مقتل القيادي البارز فيه، اللواء قدرة الله منصوري، خلال تنظيفه لسلاحه الشخصي. وأوضح الحرس الثوري في بيان صدر عن قائده، اللواء محمد علي جعفري، ونقلته وكالة "فارس" الإيرانية، أنّ "منصوري قائد مقر ثامن الأئمة التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، أصيب أثناء تنظيفه سلاحه الشخصي بطلقة في الرأس أودت بحياته على الفور".


ونعاه قائد الحرس الثوري منصوري واصفاً إيّاه بالقيادي "الحكيم والذكي والشجاع" للثورة الإيرانية، مشيداً بـ"جهوده في إحلال الأمن الداخلي في إيران خدمة للشعب الايراني". وأوضح أنّ منصوري شارك في الحرب العراقية الإيرانية حيث جرح خلال المعارك، ليتولى بعد ذلك قيادة اللواء 12 الإمام الرضا، الفرقة 5 نصر، مقر القدس في القوات البرية للحرس الثوري، ولاحقا تم تعيينه بأمر من قائد الحرس الثوري قائدا لمقر ثامن الأئمة عام 2014.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2018-12-18
07:34 | 2018-12-18
06:54 | 2018-12-18
05:00 | 2018-12-18
23:50 | 2018-12-17
23:45 | 2018-12-17
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website