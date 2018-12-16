فضيحة مدوّية في إيطاليا.. نائبان يمارسان الشذوذ في حمام البرلمان

نشرت صحيفة ilgiornale.it الإيطالية خبراً مفاده أنّها حصلت على مقطع فيديو لعضوين في البرلمان الإيطالي بينما يمارسان الشذوذ الجنسي في أحد حمامات البرلمان، حيث التقط أحد الأشخاص الفيديو خلسةً بحسب الصحيفة.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنّ "العضوين ينتميان إلى حزبين مختلفين في الآراء، لكنهما جزء من الإئتلاف الحكومي الحاكم في إيطاليا". لكنّها رفضت نشر مقطع الفيديو الفاضح مكتفيةً بنشر تفاصيله، في حين أشارت إلى أنّ أحد العضوين ينتمي لحزب M5S .