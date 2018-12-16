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السفارة الأميركية في بغداد تصدر إنذاراً أمنياً.. ما هو؟

Lebanon 24
16-12-2018 | 20:01
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تزامنا ًمع تمديد ساعات إفتتاح المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، الأحد، إنذار أمنياً جديداً تضمن عدداً من التوجيهات.


وقالت السفارة في الإنذار الأمني الجديد، الذي نشرته على موقعها الرسمي، "إنه ومع الافتتاح المحدود للمنطقة الدولية في بغداد (International Zone (IZ، بدأت السفارة الأميركية بروتوكولات أمنية مماثلة لتلك المستخدمة في جميع أنحاء بغداد".

ويأتي الانذار الأمني الجديد بعد ساعات من أمر أصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق، بتمديد ساعات افتتاح المنطقة الخضراء أمام المواطنين حتى الساعة الخامسة صباحاً.

كما تضمن الإنذار أيضا عدة توجيهات لمواطنيها، بينها "الحفاظ على مستوى أمني بما يحيط، وتوخي الحذر أثناء المرور العابر للمنطقة الدولية".



المصدر: روسيا اليوم
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