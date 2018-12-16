عربي-دولي

الحوثيون يتهمون "التحالف" بخرق الإتفاق

Lebanon 24
16-12-2018 | 20:31
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على الرغم من إتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، الذي توصل إليه طرفا النزاع أثناء مشاوراتهما في السويد، شهدت المنطقة منذ ذلك التاريخ، ثلاث مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق عديدة. مواجهات دفعت بجماعة "أنصار الله" أي الحوثيين الى إتهام "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية، بمواصلة إنتهاكاته للهدنة في الحديدة.


وفي مؤتمر صحفي قال الناطق باسم القوات المسلحة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "تحالف العدوان" شن 12 غارة في المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 26 غارة على مناطق أخرى متفرقة. وبحسب سريع فقد شن التحالف 3 غارات على منطقة  "كيلو 16" و3 غارات على ميناء الصليف و5 غارات على منطقة بيت الفقيه بالحديدة وغارة على مدينة الخوبة، مشيرا إلى سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى جراء هذه الغارات.

وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة أن "طيران العدوان" ألقى قنابل عنقودية على مراعي ومزارع المواطنين في الحديدة، وقنابل صوتية في المحويت.

وفي وقت سابق، ناشد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، طرفي النزاع "إحترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم" بشأن الحديدة. وأضاف أن الأمم المتحدة، تعمل "عن قرب" مع كل من الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، لضمان التطبيق السريع والتام لاتفاق الحديدة.

المصدر: روسيا اليوم
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