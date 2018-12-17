عربي-دولي

السعودية تدين قرارات مجلس الشيوخ الاميركي وتعتبرها "تدخّلا سافرا" في شؤونها

Lebanon 24
17-12-2018 | 06:12
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اعتبرت المملكة السعودية الاثنين أن قرارات مجلس الشيوخ الأميركي الأخيرة المرتبطة بالحرب في اليمن وقضية الصحافي جمال خاشقجي "تدخلا سافرا" في شؤونها و"رسالة خاطئة"، محذّرة من "تداعيات" على العلاقات بين البلدين.

وقال بيان لوزارة الخارجية ان المملكة تستنكر "الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية"، معتبرة ان هذا الامر قد يقود إلى "تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة".
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت  الخميس الماضي بتأييد إنهاء الدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن وحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل خاشقجي فيما مثل توبيخا مزدوجا نادرا للرئيس دونالد ترامب.

المصدر: أ.ف.ب
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