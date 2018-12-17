بعد منشوره المعادي للإسلام.. فيسبوك "يعاقب" ابن نتانياهو

عاقب موقع "فيسبوك" ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يائير، بسبب نشره أفكاراً معادية للإسلام.وفي التفاصيل أنّ يائير قال في تغريدة على حسابه على "تويتر" إنّ فيسبوك حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره تدوينات تتضمن أفكارا معادية للمسلمين، واصفاً موقع التواصل الأزرق بـ"الديكتاتوري".من ناحيتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن يائير نشر عددا من التدوينات المسيئة للديانة الإسلامية، لذلك قام بحذفها من حسابه ثم حظره لمدة يوم واحد.وكان النجل الأكبر لرئيس وزراء إسرائيل نشر، الخميس الماضي، على فيسبوك تدوينة يدعو فيها "المسلمين إلى مغادرة إسرائيل". وفي منشور آخر تحدث عن حلّين محتملين لإحلال السلام: إما أن "يغادر اليهود إسرائيل أو يغادرها المسلمين"، مضيفا "أنا أفضل الخيار الثاني".