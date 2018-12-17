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القوات الإسرائيلية تهدم منزل الشهيد نعالوة في طولكرم

Lebanon 24
17-12-2018 | 10:23
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اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وشرعَ بهدمِ منزلِ شهيدٍ فلسطينيٍّ قتل في تشرين الأوّل الماضي مستوطَنَيْن إسرائيليَّيْن، قبل أن يَقتلَه الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي.

وأفادت "سكاي نيوز" بأنّ الجيش الإسرائيلي اقتحم ضاحية الشويكة في طولكرم وباشر بهدم منزل الشهيد أشرف نعالوة، منفّذ عملية مستوطنة "بركان" في 7 تشرين الأوّل الماضي.

وقتل الجيش الإسرائيلي نعالوة خلال عملية عسكرية في مخيّم عسكر الجديد بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإنّ الهدم سيشمل أحد طوابق المنزل الذي يعود للشهيد نعالوة.

وقد تجمّع في المكان عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين للتصدّي لعملية الهدم، فيما أعلنت وزارة التربية الفلسطينية تعطيل الدراسة في طولكرم حفاظاً على سلامة الطلاب.

المصدر: سكاي نيوز
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