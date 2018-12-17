ماذا سيحدث في 2019؟ 9 محطات مرتقبة..

أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية" أبرز 9 محطات مرتقبة لسنة 2019، ففي بدايتها، وتحديداً في

الأول من كانون الثاني: يبدأ جايير بولسونارو ولاية رئاسية من 4 سنوات على رأس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية. إليكم المحطات الـ8 الاخرى:



- النيجيريون يقترعون

16 شباط: انتخابات رئاسية ونيابية في نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان وأكبر قوة اقتصادية في القارة السمراء.

- استفتاء على الدستور في كوبا

24 شباط: بعد 60 عاما على الثورة، يصوت الكوبيون في استفتاء على دستور جديد يعترف باقتصاد السوق، ويحدد عدد الولايات الرئاسية، ويتيح زواج المثليين.

- دخول "بريكست" حيز التنفيذ

29 آذار: تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ما يشكل بداية مرحلة انتقالية من المفترض أن تنتهي في 31 كانون الأول 2020.

- انتخابات رئاسية في الجزائر

نيسان: انتخابات رئاسية في الجزائر التي يرأسها منذ 15 نيسان 1999 عبد العزيز بوتفليقة البالغ 81 عاما.

- تنحي إمبراطور

30 نيسان: سيتنحى إمبراطور اليابان أكيهيتو (84 عاما) متخليا عن العرش لابنه البكر ناروهيتو.

- انتخابات أوروبية من دون بريطانيا

23 حتى 26 أيار: بعد 6 أسابيع من بريكست، ينتخب الأوروبيون نوابهم الجدد في البرلمان الأوروبي ومقره ستراسبورغ.

- كأس العالم بالركبي في اليابان

20 أيلول: تستضيف اليابان نهائيات كأس العالم بالركبي التي ستقام للمرة الأولى في آسيا (حتى الثاني من تشرين الثاني).

- بطولة العالم بألعاب القوى في قطر

28 أيلول: تستضيف قطر بطولة العالم في ألعاب القوى التي ستقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط (حتى 6 تشرين الأول).