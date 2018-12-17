عربي-دولي

مفاجأة سعودية: شقيق بن سلمان سيغادر منصبه.. وهذه الأميرة ستخلفه!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2018 | 14:07
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نشر موقع "المونيتور" الأميركي تقريراً عن مغادرة السفير السعودي الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السفارة السعودية في واشنطن للمرة الثانية بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ولفت الموقع إلى أنّ الأنباء عن مغادرته سفارة بلاده تأتي في وقت تحدّثت فيه صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية عن أنّ الأمير سيصبح "مستشاراً للأمن الوطني"؛ علماً أنّ متحدثة باسم السفارة أوضحت أنّه غادر للمشاركة بفاعلية "فورمولا إي" في الرياض على أن يعود لاحقاً.

ونقل الموقع عن مصدريْن قولهما إنّ الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ستحل محل بن سلمان، على أن يتولى الأخير منصباً رفيعاً في الديوان المالكي، وتوضيحهما إنّ الخطة هذه تأجلت بعد مقتل خاشقجي؛ علماً أنّه أشيع أنّ هذه الخطوة كانت ستُنفّذ في تشرين الأول الفائت.



يُذكر أنّ بن سلمان عاد إلى مكتبه في واشنطن أوائل الشهر الجاري.

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ترجمة "لبنان 24"

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