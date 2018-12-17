عربي-دولي

بسبب المسلمين والفلسطينيين.. فيسبوك يعاقب ابن نتنياهو!

Lebanon 24
17-12-2018 | 15:40
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اعلن يائير نتنياهو ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي ان موقع فيسبوك حظره لمدة 24 ساعة بسبب تعليقات حول الفلسطينيين والمسلمين.

وكان فيسبوك حذف تعليقا نشره يائير نتنياهو يدعو فيه للانتقام من الفلسطينيين بعد مقتل جنديين إسرائيليين.

كما حذف فيسبوك تعليقا آخر له قال فيه إنه "يفضل أن يغادر جميع المسلمين أرض إسرائيل".

واتهم فيسبوك بأنه يأخذ منصب "شرطة الأفكار"، ولكن فيسبوك اتهمه بالتحريض على الكراهية.

ويبلغ يائير نتنياهو من العمر 27 عاما.

المصدر: BBC
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