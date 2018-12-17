الجيش الأميركي ينفّذ 6 ضربات جوية في الصومال

قال الجيش ألاميركي إنه نفذ 6 ضربات جوية خلال اليومين الماضيين في محيط منطقة جندرشي في محافظة بنادر بوسط جنوب الصومال مما أسفر عن مقتل 62 متشددا.وقالت القيادة العسكرية الاميركي في أفريقيا في بيان "نفذت القيادة العسكرية الاميركية في أفريقيا (أفريكوم) وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".