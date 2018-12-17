شاهدوا نجل محمد بن سلمان.. الكل يبتسم له (صورة)

بعد الظهور الأول لنجل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الامير سلمان، ظهرت صورة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويظهر في الصورة الأمير الصغير برفقة والده وقد ارتدى الزي السعودي التقليدي.



وعلّق حساب "تاريخ آل سعود" على موقع "تويتر" على الصورة قائلا: "صحيح الله يحفظك، الصورة للأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الابن الأكبر لولي العهد الأمين، حفظهما الله تعالى".

