التحالف العربي: الضغط العسكري أجبر الحوثيين على التفاوض

شدد "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في اليمن، على أن السبب الحقيقي لعودة "الحوثيين" إلى طاولة الحوار مع الحكومة المعترف بها دولياً هو الضغط العسكري.وأشار المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي، أثناء مؤتمر صحفي عقده الإثنين، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف الإثنين، ومشيراً إلى أهمية التزام "الحوثيين" بما تم التوصل إليه في ختام أول جولة من مشاورات السلام خلال 2.5 عاما اختتمت في السويد الأسبوع الماضي.وحمّل المالكي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن تطبيق "أنصار الله" للاتفاق، مشيرا إلى أن الحوثيين اليوم "قيد الاختبار الحقيقي أمام المجتمع الدولي" بوجود الدول الضامنة للاتفاق بالإضافة إلى جهود الأمم المتحدة.وعلى الرغم من الهدنة التي تم التوصل اليها بشأن وقف القتال في الحديدة وسحب قوات الطرفين المتحاربين منها، إلا أن الاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة عند أطراف المدينة التي تعد شريانا حيويا لإدخال المساعادت إلى البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.