عربي-دولي

تركيا تتحدى أميركا: لن نسمح لأميركا بمنع تقدمنا في سوريا

Lebanon 24
17-12-2018 | 18:42
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تعهدت تركيا، الإثنين، بالمضي قدماً في خططها الخاصة بإستهداف مسلحين أكراد في شمال سوريا رافضة ما وصفته بالجهود الأميركية لعرقلة عمليات عسكرية تركية شرقي نهر الفرات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، أنّ تركيا ستشن عملية جديدة خلال أيام ضد "وحدات حماية الشعب الكردية السورية" التي تدعمها الولايات المتحدة في شمال سوريا.

وعبرت وزارة الدفاع الأميركية عن قلقها الشديد وقالت إن قيام أي طرف بعمل عسكري أحادي هناك سيكون أمرا "غير مقبول".

والجدير ذكره أنّ الولايات المتحدة تدعم "وحدات حماية الشعب" في معارك ضد تنظيم "داعش" الارهابي،  فيما تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية مرتبطة بحزب "العمال الكردستاني" المحظور الذي يخوض تمردا في جنوب شرق تركيا منذ 34 عاما.



المصدر: رويترز
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