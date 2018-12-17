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أردوغان: الأسد قتل مليون مسلم والآن يسعى للحفاظ على موقعه

Lebanon 24
17-12-2018 | 19:25
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إتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس السوري، بشار الأسد، بالوقوف وراء مقتل "مليون مسلم" في بلاده، معتبرا أنه يسعى للبقاء في السلطة.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها، الاثنين: "الشخص الممسك بمقاليد السلطة في سوريا يسعى للحفاظ على موقعه والبعض يعينه على ذلك، رغم مقتل مليون مسلم في هذا البلد".

تصريح أردوغان يأتي بعد إعلان أخير لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا قد تنظر في إمكانية إعادة العلاقات مع إدارة الأسد حال "فوزه في انتخابات ديمقراطية".


المصدر: روسيا اليوم
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