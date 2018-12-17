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قرار جديد من تيريزا ماي بشأن بريكست

Lebanon 24
17-12-2018 | 21:00
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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إجراء تصويت برلماني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني المقبل.

وقالت ماي في جلسة بالبرلمان البريطاني: "النقاش حول بريكست سيعقد بدءا من 7 كانون الثاني، على أن يتم التصويت في الأسبوع اللاحق".

وأضافت ماي "دعونا نتوحد معا لما فيه مصلحتنا الوطنية، لنمض بهذا الخروج كي نستعيد حدودنا وسيطرتنا على قوانينا وأمننا وكرامتنا".

من جانبه، قال زعيم المعارضة وحزب العمال، جيريمي كوربين، خلال الجلسة، "على رئيسة الوزراء طرح الاتفاق أمام البرلمان هذا الأسبوع".

يذكر أن بريطانيا اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.

وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد قاما بوقت سابق على المستوى الفني بتنسيق أحكام اتفاق شروط "الطلاق" المرتقب، وتمكنت تيريزا ماي من إقناع أكثرية الوزراء بتأييد الوثيقة، لكن بعض الوزراء أعربوا عن عدم رضاهم وقدموا استقالاتهم.

وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لإنقاذ مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استقالة وزير شؤون "بريكست" ووزراء آخرين احتجاجا على المسودة التي يقولون بأنها ستسجن بريطانيا في فلك التكتل [الاتحاد] لسنوات.

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