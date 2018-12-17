إصابة فلسطينين اثنين برصاص إسرائيلي قبالة شواطئ غزة

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اصابة فلسطينيين، اليوم الإثنين، بالرصاص الإسرائيلي قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، خلال احتشادهم مع عشرات آخرين قرب الشاطئ، أثناء إبحار مسيرة بحرية تجاه الحدود مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة العودة.واحتشد عشرات الفلسطينيين مساء الإثنين قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة، للمشاركة في إطلاق المسيرة البحرية الـ 20 من القطاع تجاه الحدود البحرية الشمالية مع إسرائيل، للمطالبة بكسر الحصار.وأطلقت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة)، هذه المسيرة، من شواطئ شمالي القطاع تجاه الحدود مع إسرائيل.وسبق هذه المسيرة 19 مسيرة بحرية مشابهة، منذ 29 أيار الماضي، بتنظيم من الهيئة ذاتها.ويعاني قطاع غزة من تردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المستمر منذ 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.وكانت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة حذرت، في الأشهر الأخيرة، من تفجر الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب القيود الإسرائيلية.