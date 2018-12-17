عربي-دولي

هكذا علقت ايران على تصريحات ترامب حول السعودية

Lebanon 24
17-12-2018 | 22:00
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اعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، عن انتقاد بلاده الشديد لموقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من العلاقات بين بلاده والسعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، واستمرار الحرب في اليمن.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن ترامب لا يمتلك سياسة خارجية أساساً وثبت لتوه أنه "حينما يستيقظ كل صباح يتخذ سياسة ويطلق تصريحاً ويطرح أموراً بصورة غير مدروسة ودون الالتفات إلى تداعياتها".

واعتبر قاسمي تصريح ترامب بشأن إعطائه الأولوية لحفظ العلاقة مع السعودية على حساب قضية خاشقجي كان "غريبا وعبثيا"، مضيفا أنه "لا أساس له وهو يثبت أنه بعيد عن المنطق والانصاف وأن سعر الدولار وكمية بيع السلاح أهم عنده من القيم الإنسانية".

وفي سياق متصل، لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه لا يمكن تحديد مصير الشعب اليمني بواسطة السلاح والمال"، في إشارة إلى الولايات المتحدة والسعودية.

وقال قاسمي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت نتائج مفاوضات السويد حول اليمن تمثل مؤشرا على هزيمة السعودية وحلفائها، إنه يفضل عدم استخدام مصطلحات النصر والهزيمة في هذا الشأن.

وأضاف: "منذ بداية عدوان قوات التحالف بقيادة السعودية على اليمن كان موقفنا واضحا، وطرحنا المحادثات اليمنية-اليمنية من أجل تشكيل حكومة شاملة".

وأردف قاسمي: "يحدونا الأمل بأن يدرك المعتدون أنه لا يمكن تحديد مصير الشعب اليمني بواسطة السلاح والدولارات، وأن على الأشخاص قليلي الخبرة أن يدركوا عدم قدرتهم وفرض هيمنتهم على شعب حي".

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