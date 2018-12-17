الجعفري يهدد بإجراءات ضد السعودية

شنّ مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، هجوما حاداً على السعودية إثر تقدمها بمشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في بلاده، متوعداً بإتخاذ دمشق إجراءات ضد المملكة.وقال الجعفري، خلال اجتماع اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن سوريا ترفض مشروع القرار حول حالة حقوق الإنسان فيها وتؤكد أن النظام السعودي المقدم الرئيسي للمشروع لا يملك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية لتقديم مثل هذا المشروع".واعتبر الجعفري أن "مضمون مشروع القرار غير متوازن ويستهدف تشويه الحقائق وصورة الحكومة السورية ومؤسساتها الشرعية بما يعكس موقف النظام السعودي وسياساته الهدامة تجاه سوريا".واتهم الجعفري "النظام السعودي" بأنه يريد "استخدام فائض أموال النفط لفرض الضغط السياسي والاستقطاب المالي على الأمم المتحدة والدفع إلى انهيار المبادئ وزعزعة الثقة بمصداقيتها وجديتها وتوازنها".