فرنسا.. اعتقال شخصين للاشتباه بضلوعهما في هجوم ستراسبورغ

ألقت الشرطة الفرنسية اليوم الاثنين، القبض على شخصين للاشتباه بضلوعهما في هجوم مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا راح ضحيته 5 أشخاص يوم الثلاثاء إثر إطلاق نار نفذه مسلح تمت تصفيته الخميس.ويعتقد أن المشتبه بهما لعبا دورا في توفير السلاح الذي استخدمه شريف شيكات خلال الهجوم يوم 11 كانون الاول، بحسب ما نقلته صحيفة "لو موند" الفرنسية عن مصادر مقربة من ملف القضية.وأطلقت السلطات الفرنسية سراح 4 أفراد من عائلة منفذ الاعتداء، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بحسبما أعلنت النيابة العامة في باريس.وبموجب شهادة عبد الكريم شكات، والد شريف، التي تم بثها يوم السبت الماضي على قناة "France2"، فقد كان ابنه الشاب من مؤيدي تنظيم "داعش".وقال الأب إنه كان على علم بتأييد ابنه للتنظيم الإرهابي، مضيفا أنه شاهده آخر مرة قبل 3 أيام من الهجوم، لكنه لم يتحدث معه.