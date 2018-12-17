عربي-دولي

استطلاع.. 90% من الليبيين يوافقون على سيف الإسلام رئيساً

Lebanon 24
17-12-2018 | 23:20
A-
A+
Doc-P-538254-636806847285899205.jpg
Doc-P-538254-636806847285899205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

نشرت حركة "مانديلا ليبيا" نتائج استطلاع للرأي مدته 10 أيّام، بشأن منصب الرئيس في ليبيا. وكشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته "حركة مانديلا ليبيا"، أنّ 90% من المشاركين فيه اختاروا تأييد سيف الإسلام القذافي رئيساً لإعادة بناء الدولة واستكمال المشاريع في البلاد.

وكان السؤال الذي طرحه الحراك هو: "هل تؤيد المهندس سيف الإسلام القذافي رئيساً لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد"؟

وبحسب النتائج التي نشرتها الحركة على موقعها الرسمي، فقد شارك في الإستطلاع 71065 شخصاً، وصوّت ما نسبته 91.64 % لصالح سيف الإسلام، فيما صوت بـ"لا" ما نسبته 8.36 من المشاركين.

بيان حراك مانديلا ليبيا بشأن اعلان نتائج الاستفتاء
يتقدم حراك مانديلا ليبيا بالشكر والتقدير الي كل اللذين شاركوا معنا في الاستفتاء اللذي قام به تحت عنوان هل تؤيد المهندس سيف الاسلام القذافي رئيسا لإعادة بناء الدولة واستكمال مشاريع ليبيا الغد؟ pic.twitter.com/kDSi8i1qdw

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:34 | 2018-12-18
06:54 | 2018-12-18
05:00 | 2018-12-18
23:50 | 2018-12-17
23:45 | 2018-12-17
23:34 | 2018-12-17
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website