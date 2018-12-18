اليمن يدخل وقف اطلاق النار والهدوء يسيطر.. فهل تصمد الهدنة؟

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غرب اليمن، حيز التنفيذ، فيما أعلنت الحكومة الشرعية التزامها بالاتفاق.وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في تغريدة، إن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.وأضاف اليماني "بعد أقل من نصف ساعة من الآن، وبحسب توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والتزامًا باتفاق الحديدة في مشاورات السويد، سيتم إيقاف إطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى اعتبارًا من الساعة ٠٠:٠٠ تاريخ ١٨ كانون الأول ٢٠١٨".وطالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بضمان التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار.