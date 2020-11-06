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"الفارق ضئيل للغاية".. جورجيا تقرر إعادة فرز الأصوات

Lebanon 24
06-11-2020 | 21:30
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أعلن وزير الشؤون الخارجية لولاية جورجيا، براد رافنسبرغر، الخميس، أنه سيتم إعادة فرز أوراق الاقتراع في الولاية لانتخابات الرئاسة بعد احتدام المنافسة بين المرشح الديمقراطي، جو بايدن والرئيس الجمهوري، دونالد ترامب.

وأظهرت آخر بيانات وكالة أسوشيتد برس أن المرشحين حصلا عن نحو 49.4 في المئة من الأصوات بعد فرز نحو 99 في المئة من أوراق الاقتراع.

وأشار مركز أبحاث إيديسون إلى أن بايدن يتقدم بفارق 1579 صوتا.

وقال، رافنسبرغر، للصحفيين في أتلانتا إنه "مع هذا الفارق الضئيل، سنقوم بإعادة الفرز".

وأعلن المسؤول ذاته أن الولاية تقترب من إعلان نتائج الفرز النهائي.
المصدر: الحرة
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