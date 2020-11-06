دعا لـ"فعل شنيع".. تويتر يحظر حساب مستشار ترامب السابق

حظر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حساب مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق، بعدما دعا إلى "قطع رأس" الدكتور أنتوني فاوتشي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي.ووفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن تويتر قام بحظر حساب ستيف بانون بدعوى "مخالفته قواعد التعليقات".وأوضح المصدر أن بانون دعا إلى قطع رأسي كبير خبراء الأمراض المعدية فاوتشي، ومدير "إف بي آي" راي، وعرض رأسيهما خارج البيت الأبيض.وقال بانون في مقطع فيديو: "تبدأ فترة الولاية الثانية بإقالة راي وفاوتشي، رغم أنني أريد أن أذهب إلى ما هو أبعد، لكن الرئيس رجل طيب القلب".