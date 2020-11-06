اغتيال ناشط ومقتل متظاهر بالرصاص في العراق

قتل المتظاهر العراقي عمر فاضل بالرصاص في البصرة في جنوب العراق، فيما تعرّض عميد متقاعد وهو ناشط في الحراك الاحتجاجي للاغتيال في بغداد، مركز التظاهرات التي انطلقت قبل عام.



وفي التفاصيل، أكّدت مصادر طبية لـ "فرانس برس" أنّه تمّ "اغتيال عميد شرطة متقاعد بعدما اعترضه مسلحون مجهولون بسيارة" في شرق بغداد و"أطلقوا عليه النار بسلاح كاتم للصوت فيما كان بسيارته الخاصة".