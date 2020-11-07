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قصف صاروخي حوثي يدمر منازل مواطنين بالحديدة (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2020 | 07:30
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جددت جماعة الحوثي، الجمعة، قصفها الصاروخي على الأحياء السكنية بمدينة الحديدة، غربي اليمن، ما تسبب في تدمير ثلاثة منازل لمواطنين.

واستهدف الحوثيون بالقصف الصاروخي، حي المنظر بمديرية الحوك جنوبي الحديدة.

وأظهر فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، الخسائر المادية الكبيرة لأصحاب المنازل وآثار الدمار الشامل الذي لحق بالمنازل التي تحولت إلى أنقاض جراء القصف الصاروخي الحوثي.

ودان سكان حي منظر ما تقوم به الجماعة من قصف و"جرائم ضد الإنسانية"، في ظل سريان الهدنة الأممية.

وأفاد مصدر عملياتي في القوات المشتركة، الجمعة، أن الحوثيين ارتكبتوا 120 خرقًا للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة.

وأوضح أن الخروقات تركزت في مديريات الحوك وحيس والدريهمي والتحيتا ومنطقة الجبلية التابعة لها، ومدينة الحديدة.
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