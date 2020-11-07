غريتا تونبرغ تنتقم من ترامب على طريقتها.. كلمة واحدة نالت إعجاب 1.2 مليون!

بعد عام من سخرية ترامب منها، ردت ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ بنفس العبارة وطلبت منه أن "يهدأ" إزاء مجريات انتخابات الرئاسة.وانتهزت تونبرغ البالغة من العمر 17 عاما الفرصة التي أتاحتها لها تغريدة للرئيس الأميركي قال فيها "أوقفوا العد!"، وردت على سخريته منها قائلة "يا للسخف. يتعين على دونالد العمل لحل مشكلة كظم الغيظ لديه، ثم يذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد مع صديق! اهدأ يا دونالد، اهدأ!".تعليق الناشطة السويدية الشهيرة، حظى بإعجاب منقطع النظير بـ 1.2 مليون مرة، فيما أعيد نشره 266 ألف مرة.وكان ترامب في كانون الأول الماضي وبعد أن اختارت مجلة "تايم" الأميركية تونبرغ شخصية العام، قد سخر على حسابه في "تويتر" من الفتاة على خلفية مناشداتها الحماسية للحكومات أن تعمل للحد من الاحتباس الحراري.وقال ترامب في ذلك الحين معلقا على شخص قدم التهنئة لتونبرغ على اللقب "يا للسخف. يتعين على غريتا العمل لحل مشكلة كظم الغيظ لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم جيد مع صديق! اهدئي يا جريتا، اهدئي!".وردت تونبرغ على سخرية ترامب بتحديث تعريف ملفها الشخصي على "تويتر" إلى "فتاة مراهقة تعمل لحل مشكلة كظم الغيظ لديها.. وهي حاليا هادئة وتشاهد فيلما قديما جيدا مع صديق".