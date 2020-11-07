في حال رفض المغادرة... هكذا سيتم "طرد" ترامب من البيت الأبيض

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن صحيفة أميركية، يوم الجمعة، تقريرها بشأن "فرضية رفض الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب نتائج الانتخابات الرئاسية وبالتالي الخروج من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرسمية."
وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية نقلا عن مصادر حكومية أن في حال الوصول إلى هذا السيناريو فإن الخدمة السرية هي التي ستخرج ترامب من البيت الأبيض في حال رفض مغادرته بعد إتمام وإنهاء ولايته الرسمية".
وبحسب المجلة "ينص التعديل الـ20 لدستور الولايات المتحدة، على أن ترامب أو أيّ رئيس آخر يفقد ولايته في 20 كانون الثاني ظهراً، إذا حاول البقاء بعد ذلك، فإن الحارس نفسه الذي كان مكلفا بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد، عليه أن يطرده.
وأشارت المجلة، بحسب ما أوردت "سبوتنيك"، أن هناك العديد من السيناريوهات الافتراضية لما قد يحصل في المستقبل خصوصا في وقت يتصارع فيه الطرفان لكسب المقعد الرئاسي.
وأضافت أنه "رغم أن ترامب لديه طريق ضيّق للفوز في المجمع الانتخابي، إلا أنّه لم يقل أو يشير أبداً إلى أنه سيواصل احتلال البيت الأبيض بعد استنفاد أي طعون قانونية".
وأوضحت المجلة في تقريرها أنّ "هذا ما يحدث عندما لا يقف الرئيس الحالي ويمرر العصا إلى خليفته"، مشددةً على أنّه "لم يسبق لذلك مثيل في الولايات المتحدة، ولا يوجد تهديد وشيك بحدوث ذلك في كانون الثاني المقبل، ولكن هناك خطة قائمة في حال منع انتقال السلطة".
ويأتي ذلك في ظل عدم صدور النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية، علماً أن المنافس الديمقراطي لترامب جو بايدن اقترب من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.
وكان ترامب، الذي سبق أن أعلن نفسه فائزاً، قد لجأ الى القضاء وتقدّم بطعون بعد تشكيكه بنتائج فرز الأصوات في عدد من الولايات.
وتعهد ترامب بمواصلة "معاركه القانونية"، وقال في بيان أصدره البيت الأبيض: "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأميركي في حكومتنا. لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".