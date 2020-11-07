عربي-دولي

"فورين بوليسي": فوز بايدن سيؤثر على حسابات بن سلمان.. لكن أوراقه "حاضرة"

Lebanon 24
07-11-2020 | 17:00
A-
A+
Doc-P-763807-637403358665247554.jpg
Doc-P-763807-637403358665247554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رسم تقرير لفورين بوليسي صورة قاتمة للعلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية، في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، على حساب منافسه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب.
وقالت المجلة الأميركية إن عدة عواصم عالمية ظلت تترقب بشغف إعلان الفائز، لكن ما من جهة أكثر قلقا وترقبا للنتيجة من الرياض وولي عهدها الشاب محمد بن سلمان.
ويرى التقرير أن بن سلمان كان يتمتع بحصانة في عهد ترامب، بعدما أقنع الرئيس الأميركي بأنه على "استعداد السعودية لشراء أسلحة أميركية بمليارات الدولارات ومعارضة إيران والتواصل مع إسرائيل".
لكن في حال فاز بايدن، فإن ذلك يعني انتهاء عهد الحصانة وفتح سجل حقوق الإنسان داخل الممكلة وفي اليمن"، حسب التقرير.
لطالما وصف بايدن السعودية بأنها "منبوذة" وناهض بشدة حرب السعودية في اليمن، وحث على إعادة تقييم العلاقة بينها وبين واشنطن، وفقاً لما ورد في التقرير. 
ولا يزال إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية عالقا، وسط استمرار عمليات العد في خمس ولايات متبقية، واتهامات من جانب حملة ترامب بحدوث عملية تزوير في العملية الانتخابية.
وتابع تقرير "فورين بوليسي" يوضح أن تداعيات فوز بايدن المحتمل، لن تقتصر على العلاقات السعودية الأميركية فقط، بل قد يرافقها إحياء  للاتفاق النووي مع إيران بطريقة تجنب أي صدام مع "إسرائيل"، وفق ما يرى التقرير. 
ولم يستبعد التقرير أن  ترد  الرياض على ساسية بايدن المحتملة، بتعزيز العلاقات مع الصين أو تسريع خطوات التطبيع مع إسرائيل، لكسب ود واشنطن، بحسب ما جاء في التقرير. ومع ذلك، يرى التقرير أن ذلك لن يشفع للرياض.
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2020-11-09
17:00 | 2020-11-09
15:52 | 2020-11-09
14:48 | 2020-11-09
14:00 | 2020-11-09
13:30 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website