عربي-دولي

بعد 103 أيام.. الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعلق إضرابه عن الطعام

Lebanon 24
07-11-2020 | 10:00
A-
A+
Doc-P-763809-637403361168432784.jpg
Doc-P-763809-637403361168432784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق ماهر الأخرس الأسير الفلسطيني لدى إسرائيل، مساء الجمعة، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر حتى 103 أيام، وفق ما أعلنت مصادر حقوقية فلسطينية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية) في بيان إن الأخرس علق إضرابه بعد اتفاق مع اسرئيل يقضي بالإفراج عنه في الـ 26 من الشهر الجاري.

ووفق البيان فإن الجانب الاسرئايلي يلتزم بإطلاق سراح الأسير وعدم تجديد أمر اعتقاله الإداري، على أن يقضي المدة المتبقية حتى الإفراج عنه، بتلقي العلاج في المستشفى.

وعلمت وكالة الأناضول -من مصادر في نادي الأسير- أن الاتفاق تم مع المخابرات الإسرائيلية، وأن الأخرس سيمضي بعضا من الأيام المتبقية في مستشفى كابلان الإسرائيلي الذي يمكث فيه حاليا، غير مستبعدة نقله لاحقا إلى مستشفى آخر لإكمال المدة المتبقية.

ولاحقا جرى تحويل الأخرس إلى الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة) 4 شهور، رفضت خلالها محاكم الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور وضعه الصحي.

ورغم المناشدات الدولية والحقوقية، وتدهور صحة الأخرس، فإن تل أبيب رفضت الإفراج الفوري عنه ونقله لإكمال علاجه في مستشفيات الضفة، كما كان يطالب، حتى التوصل للاتفاق.

الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر في جنين (شمال الضفة) كان قد شرع في إضرابه منذ تاريخ اعتقاله في 27 يوليو 2020، رفضا لاعتقاله.

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الأخرس قدم النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل "المتغطرس" وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2020-11-09
17:00 | 2020-11-09
15:52 | 2020-11-09
14:48 | 2020-11-09
14:00 | 2020-11-09
13:30 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website