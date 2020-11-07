عربي-دولي

معدات عسكرية للإمارات بقيمة 10 مليارات دولار.. تعرّفوا إلى خطة واشنطن

Lebanon 24
07-11-2020 | 09:45
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قال مصدر بالكونغرس الأميركي يوم الجمعة إن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا غير رسمي للكونغرس بخطط بيع معدات عسكرية للإمارات بقيمة 10 مليارات دولار.

وكشفت رويترز أن المعدات تشمل ذخائر موجهة بدقة وقنابل غير موجهة وصواريخ.

وجاء هذا الإخطار غير الرسمي، والذي أرسل إلى الكونغرس في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعد أن أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس بأنها تعتزم بيع طائرات مسيرة مسلحة متطورة للإمارات.

وجاء كلا الإخطارين غير الرسميين الأخيرين في أعقاب الإعلان الأسبوع الماضي باحتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" لأبو ظبي.

وتتمتع لجنتا العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والشؤون الخارجية بمجلس النواب -اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في اليمن- بالقدرة على منع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية، قبل أن ترسل الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية.

وقال أحد المصادر لرويترز إن الخارجية الأميركية قد تنتظر إخطار الكونغرس رسميا بالبيع بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل، علما بأن الإخطار الرسمي يمنح الكونغرس 30 يوما للاعتراض على أي مبيعات.

يذكر أن الإمارات مهتمة بالحصول على طائرات "إف-35" (الشبح) وقد حصلت على وعد بشرائها بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وتم تقديم إخطار غير رسمي لبيع 50 طائرة منها في 29 تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
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