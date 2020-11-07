عربي-دولي

ما موقف تركيا بحال انتُخب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة؟ نائب أردوغان يكشف

Lebanon 24
07-11-2020 | 10:15
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أكّد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الجمعة، أن بلاده ليس لديها مخاوف من احتمالية انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، بينما وصف تصريحاته السابقة تجاه أنقرة بـ"المؤسفة".

ولفت أوقطاي، في مقابلة مع قناة تركية نشرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية مقتطفات منها، الى أن أنقرة لا تفضل مرشحًا على آخر في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وحول احتمالية ظهور مشكلات قد تتعرض لها بلاده إذا فاز بايدن بالرئاسة الأميركية، قال أوقطاي إن "تركيا ليست تركيا القديمة، لقد حدث بالفعل تحول في العقلية في تركيا".

وتابع أوقطاي: "تركيا تقف في محورها الخاص المرتكز على الأناضول وليس حول محور شخص آخر، ولديها بوصلة وتقيّم الأحداث حول العالم وفقا لمصالحها الخاصة"، مُشيرًا إلى أن أنقرة لا تسمح لأحد بالتدخل بشؤونها الداخلية.

واعتبر أوقطاي تصريحات سابقة لبايدن "مؤسفة"، مُعتبرًا أن فوزه برئاسة الولايات المتحدة أو ترامب "لا يعني الكثير لتركيا"، حسب قوله.

وفي آب الماضي، أعربت تركيا عن استيائها الشديد بعد ظهور مقطع فيديو وصف خلال المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"المستبد"، داعيًا إلى أنه على الولايات المتحدة اتباع "نهج مختلف تماما" معه، و"تشجيع" قادة المعارضة على مواجهته "ليس عبر انقلاب، لكن بالعملية الانتخابية".

حول ما أثير بشأن تواصل تركيا مع بايدن، قال أوقطاي: "سنواصل طريقنا مثل بقية الدول مع المرشح الفائز، ولا أعتقد بحدوث مشاكل بهذا الصدد، ولا فرصة لأي دولة بما فيها الولايات المتحدة لتنفيذ أي سياسة أو خطة في المنطقة عبر استبعاد تركيا".

وقال أوقطاي إنه أحد يمكنه تهديد تركيا بالعقوبات، مُضيفا أنها "ليست بلدًا يخاف العقوبات ويهابها، وإنما تقف صلبة للغاية في أي موضوع قد يضر بحريتها واستقلالها"، في معرض تعليقه على احتمالات اتخاذ رئيس أمريكا القادم قرارات ضد بلاده بسبب تشغيلها  منظومة صواريخ إس – 400 الروسية الصنع.

وسبق أن حذرت واشنطن أنقرة من من "عواقب وخيمة"، بعد تجربتها المنظومة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أنه مازالت هناك بعض القضايا العالقة بين أنقرة وواشنطن، منها وجود زعيم حركة "خدمة" التركي فتح الله غولن، في أمريكا، والذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب على أردوغان في يوليو تموز 2016.

وقال أوقطاي إن واشنطن على إدارك حساسية أمر حزب العمال الكردستاني، المُصنف من قبل أنقرة كمنظمة إرهابية، وأن بلاده لن تسمح بتهديده حدودها الجنوبية.

وتابع: "في البداية نسلك الطرق الدبلوماسية، وفي حال لم نحصل على نتيجة، عندها نحل مشاكلنا بأيدينا"، على حد تعبيره.
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