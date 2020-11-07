الكاظمي: ألقينا القبض على قاتل متظاهر في البصرة

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القبض على قاتل متظاهر في محافظة البصرة خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة أمس.وفي تغريدة على حسابه في تويتر كتب الكاظمي: "الدولة لن تتساهل مع اي منتسب أمني يتجاوز اوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة، والاجهزة الامنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها".وأضاف: "اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل. نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الامنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات".وفي وقت سابق من اليوم قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي: "تمكنت القوات الأمنية وفي إطار جهودها لكشف ملابسات حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة خلال تظاهرات ساحة البحرية يوم أمس الجمعة من القاء القبض على القاتل".وأضافت، أن "القاتل اعترف صراحة بجريمته، وبدأت معه التحقيقات الأولية تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".ويوم أمس أعلنت وزارة الداخلية العراقية، فتح تحقيق في مقتل أحد المتظاهرين وجرح 40 آخرين في احتجاجات على سوء المعيشة والخدمات في محافظة البصرة جنوبي البلاد.