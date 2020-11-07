عربي-دولي

خصم نتنياهو يهنئ بايدن بالفوز

Lebanon 24
07-11-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-763965-637403771201491706.jpg
Doc-P-763965-637403771201491706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأ زعيم المعارضة البرلمانية في إسرائيل عضو الكنيست يائير لبيد، مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب لبيد في تغريدة على "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب، صديقي جو بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس".

وأضاف: "العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تقوم على القيم المشتركة التي أنا متأكد من أنها ستكون في صميم عملكم. أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة ومع أعضاء الحزبين في الكونغرس لتقوية العلاقة المتميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة... أطيب التمنيات من أعماق قلبي".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2020-11-09
17:00 | 2020-11-09
15:52 | 2020-11-09
14:48 | 2020-11-09
14:00 | 2020-11-09
13:30 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website