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بيلوسي: انتخاب بايدن فجر يوم جديد للأمل في أمريكا

Lebanon 24
07-11-2020 | 21:30
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلومسي، اليوم السبت، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية "فجر يوم جديد للأمل في أمريكا".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

وعرفت العلاقة بين بيلوسي وترامب بالتوتر على أقل تقدير، وتعتبر بيلوسي من أشد المعارضين لوجود ترامب في السلطة، حتى أنها طالبت بايدن برفض المشاركة في أي مناظرة رسمية تبث على التلفزيون الوطني مع ترامب، كما قادت حملة مساءلة ترامب من أجل عزله.
 
ومنتصف الشهر الماضي، هاجم ترامب، بيلوسي، مؤكدا أنها لا تهتم بالأمريكيين.

وكانت بيلوسي، التي بدأت إجراءات مساءلة ترامب في أيلول، قالت في كانون الأول، قالت إنها لا تكره ترامب وإنها تصلي من أجله، وذلك خلال مراسم إفطار يوم الصلاة الوطني.

ولدى وصوله إلى مكان الاجتماع السنوي، الذي يجمع رجال دين وأعضاء في الكونغرس، رفع ترامب يديه ممسكا بصحيفتين تحملان على صدرهما إعلان براءته.

ولم يحيي ترامب بيلوسي، التي كانت تجلس معه على المنصة، وعندما تحدثت سخر وطوى ذراعيه وبدا منصرفا عن حديثها.

وكان ذلك ثاني استعراض للخصومة بين الزعيمين خلال 48 ساعة، ولم يمد ترامب يده لمصافحة بيلوسي قبل إلقائه خطاب حالة الاتحاد، ثم مزقت بيلوسي نسخة من الخطاب بعدما فرغ ترامب من إلقائه.

وعلقت بيلوسي لاحقا، قائلة إنها مزقت النسخة لأن الخطاب كان مليئا بالأكاذيب.
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