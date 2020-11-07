نتنياهو: لن أتسرّع بتهنئة بايدن

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، كلام الرئيس الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "ينتظر النتائج النهائية للانتخابات الأميركية ولن يتسرع في تهنئة جو بايدن".



وفي وقتٍ سابق، أشارت قناة "سي أن أن" على أن "بايدن فاز بالرئاسة الاميركية بعد ضمان أصوات ولاية بنسلفانيا, حيث حصل على 290 من أصوات المجمع الانتخابي".