بعد فوز بايدن بالرئاسة الأميركية... مادورو يعلن استعداده للحوار

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه "مستعدّ دائماً للحوار" مع الولايات المتّحدة، في تصريح جاء بعد فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة.



وغرّد مادورو قائلا: "أهنّئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس على فوزهما. فنزويلا ستكون دائماً مستعدّة للحوار والتفاهم الجيّد مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها".