عربي-دولي

أبرز أسباب فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية... هذا ما كشفته صحيفة أميركية

Lebanon 24
08-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-764041-637404194804932791.jpg
Doc-P-764041-637404194804932791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة " The Hill" الأميركية أبرز الأسباب التي ساهمت بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، بالرغم من العقبات الكثيرة خلال رحلة الانتخابية، مشيرة إلى أن أهم الأسرار هو تمسكه المستمر برسالته وأسبابه المنطقية للترشح.

وذكرت الصحيفة في تقريرها إلى أن السر الثاني، هو صعوده المفاجئ القوي بعد الهزيمه القاسية التي مني بها ضد منافسيه في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشير، قبل أن يحظى بدعمهم جميعا لاحقا أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ورأت الصحيفة أن هذه الوحدة زادت من أسهم بايدن في الاستطلاعات ضد ترامب، وما ساعده أكثر تعامل ترامب مع وباء فيروس كورونا واستغلال بايدن ذلك كورقة لصالحه، موضحة أن من العوامل الأخرى التي أسهمت في فوز بايدن، حث الديمقراطيين ناخبيهم على التصويت عبر البريد، وسط اتهامات غيرمثبتة من ترامب بأن ذلك سيعزز التزوير.

وفيما طالب ترامب بوقف عد الأصوات، حث بايدن الناخبين على التزام الهدوء وشدد على ضرورة فرز الأصوات على أسس ديمقراطية، كما أن تفاقم وباء كورونا حتى داخل البيت الأبيض زاد أيضا من أسهم بايدن.

وأشار التقرير إلى أن نعت ترامب لبايدن طوال العملية الانتخابية بألقاب مثل "جو النعسان"، واتهامه له بالتحرش الجنسي فيما يواجه الرئيس نفسه اتهامات مماثلة، ناهيك عن مهاجمة ابنه هنتر بالفساد، كل ذلك لم يؤت ثماره، بسبب افتقاره للأدلة.

وخلص التقرير إلى أن قول بادين باستمرار "سنواصل ما نفعله، وسيكون كل شيء على ما يرام"، ساعده بحشد ما يكفي من الأصوات من الأميركيين من أصل أفريقي وناخبي الضواحي والطبقة العاملة، مؤكدا أن كل هذه العوامل، كان لها انعكاس حقيقي في نتيجة الانتخابات لصالح بايدن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2020-11-09
17:00 | 2020-11-09
15:52 | 2020-11-09
14:48 | 2020-11-09
14:00 | 2020-11-09
13:30 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website