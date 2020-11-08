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عربي-دولي
أبرز أسباب فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية... هذا ما كشفته صحيفة أميركية
Lebanon 24
08-11-2020
|
15:00
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كشفت صحيفة " The Hill" الأميركية أبرز الأسباب التي ساهمت بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، بالرغم من العقبات الكثيرة خلال رحلة الانتخابية، مشيرة إلى أن أهم الأسرار هو تمسكه المستمر برسالته وأسبابه المنطقية للترشح.
وذكرت الصحيفة في تقريرها إلى أن السر الثاني، هو صعوده المفاجئ القوي بعد الهزيمه القاسية التي مني بها ضد منافسيه في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشير، قبل أن يحظى بدعمهم جميعا لاحقا أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
ورأت الصحيفة أن هذه الوحدة زادت من أسهم بايدن في الاستطلاعات ضد ترامب، وما ساعده أكثر تعامل ترامب مع وباء فيروس كورونا واستغلال بايدن ذلك كورقة لصالحه، موضحة أن من العوامل الأخرى التي أسهمت في فوز بايدن، حث الديمقراطيين ناخبيهم على التصويت عبر البريد، وسط اتهامات غيرمثبتة من ترامب بأن ذلك سيعزز التزوير.
وفيما طالب ترامب بوقف عد الأصوات، حث بايدن الناخبين على التزام الهدوء وشدد على ضرورة فرز الأصوات على أسس ديمقراطية، كما أن تفاقم وباء كورونا حتى داخل البيت الأبيض زاد أيضا من أسهم بايدن.
وأشار التقرير إلى أن نعت ترامب لبايدن طوال العملية الانتخابية بألقاب مثل "جو النعسان"، واتهامه له بالتحرش الجنسي فيما يواجه الرئيس نفسه اتهامات مماثلة، ناهيك عن مهاجمة ابنه هنتر بالفساد، كل ذلك لم يؤت ثماره، بسبب افتقاره للأدلة.
وخلص التقرير إلى أن قول بادين باستمرار "سنواصل ما نفعله، وسيكون كل شيء على ما يرام"، ساعده بحشد ما يكفي من الأصوات من الأميركيين من أصل أفريقي وناخبي الضواحي والطبقة العاملة، مؤكدا أن كل هذه العوامل، كان لها انعكاس حقيقي في نتيجة الانتخابات لصالح بايدن.
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