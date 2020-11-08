مصادر تكشف: ترامب لا ينكر خسارته في السرّ!

كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"المطّلعة" أنّ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لا ينكر خسارته انتخابات الرئاسة سراً أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، رغم زعمه علانية أنه "الفائز" وادعاء وجود مخالفات وتزوير، بدون أدلة، في الانتخابات.وقالت المصادر إنّه، بين جولات "الغولف" والمكالمات الهاتفية مع مستشاريه، أمس السبت، أوضح ترامب أنه يتفهم أنّه خسر الانتخابات أمام جو بايدن بينما يواصل دفع محاميه لمتابعة الطعون القانونية التي من شأنها تأخير التصديق الرسمي للنتائج.وأضافت المصادر أنّ ترامب "لا ينكر النتيجة في السر"، مضيفة أنّه "على الرغم من ذلك، حثّ ترامب فريقه القانوني على مواصلة متابعة الطعون القانونية". كما ناقش كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، الذي يعمل من المنزل بعد أن ثبتت إصابته بفيروس "كورونا"، الخطوات التالية مع الفريق القانوني، السبت.وبحسب المصادر فإنّ هناك إقراراً في السرّ بأن الدعاوى والطعون الانتخابية التي تفكر فيها حملة ترامب ليست لها تأثير يُذكر، وقال أحد المصادر إنّ الخط الساخن الذي خصصته الحملة للإبلاغ عن أي تزوير أو مخالفات في الانتخابات قد غمرته مكالمات مزيفة.