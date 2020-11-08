عربي-دولي

بعد فوز بايدن.. ترامب غير مكترث ويظهر بفيديو مع عروس بفرجينيا

Lebanon 24
08-11-2020 | 09:30
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ظهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غير مكترث بإعلان الإعلام المحلي فوز خصمه جون بايدن أمس السبت بالانتخابات، فمضى ليمارس رياضة الغولف في منتجع يملكه في ولاية فرجينيا، ولما انتهى وخرج ليعود إلى البيت الأبيض، صادف حفل زفاف أقامه عروسان جديدان في المنتجع، فاقترب منهما وكان المهنئ الأبرز لهما في الحفل، ثم طلب العروسان صورة تذكارية معه.

 

العروسان ليزلي وجوناثان، نشرا الفيديو على تويتر، ومنه انتقل إلى وسائل إعلام محلية ودولية، وفيه نرى ترامب غير مكترث بالإعلان عن فوز بادين، بل منهمك بتهنئة العروسين، وسط حراسة أمنية، وفي إحدى اللحظات قالت له إحدى المدعوات: شكرا لك السيد الرئيس.. نحبك كثيرا" فأجابها ترامب: "أتمنى لكم جميعا حياة رائعة"، ثم مضى إلى شأنه.

 

إلا أن الفيديو الذي التقطه أحد المدعوين بكاميرا هاتفه الجوال تحول إلى فيديو انتشر أمس واليوم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، واتخذوه دليلاً على محافظة ترامب على طابعه الخاص.

المصدر: العربية

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