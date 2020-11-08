كوشنر يدعو ترامب للاعتراف بنتائج الانتخابات

تواصل صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب جارد كوشنر مع ترامب ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة بحسب ما أفادت شبكة CNN.ونقلت "سي إن إن" فجر اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وكان ترامب رفض الاعتراف بهزيمته، وتعهد باللجوء إلى المحكمة بهدف ضمان "الفرز العادل" لأصوات الناخبين.