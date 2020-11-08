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منزل أميرة سعودية يتعرض للسرقة في باريس.. المسروقات بقيمة 700 ألف دولار!

Lebanon 24
08-11-2020 | 10:30
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نشر موقع Middle East Eye البريطاني خبراً يفيد بقيام لصوص بسرقة أغراض فاخرة بقيمة 700 ألف دولار من منزل أميرة سعودية في باريس.

 

مصدر مطَّلع مجريات القضية قال إن الأميرة السعودية، البالغة من العمر 47 عاماً والتي لم تزر الشقة منذ آب الماضي، اكتَشَفَت لدى عودتها، أن الحقائب والمجوهرات والساعات ومعاطف الفراء مفقودة.

 

ونُقِلَت الأميرة، التي حُجِبَ اسمها، إلى المستشفى في حالة صدمة، ولم تتحدَّث بعد إلى الشرطة.  وقال المصدر إن اللصوص على ما يبدو، قد دخلوا إلى الشقة، الواقعة بالقرب من شارع جورج الخامس المرموق في قلب العاصمة الفرنسية، دون استخدام القوة.

 

وتضمَّنَت السرقة نحو 30 حقيبة من علامة هيرميس التجارية، وتبلغ قيمة كلٍّ منها من نحو 12 ألف دولار إلى 26 ألف دولار، وساعة من علامة كارتييه التجارية، ومجوهراتٍ ومعاطف فراء مُتعدِّدة.

 

 

وفَتَحَ المُدعون تحقيقاً رسمياً ستتعامل معه وحدة مكافحة العصابات الخاصة بشرطة باريس. وذَكَرَت صحيفة Le Parisien الفرنسية، أن أحد المشتبه بهم كان رجلاً يقيم في شقة الأميرة منذ آب.

 

وقالت الصحيفة إن نسخةً إضافية من مفاتيح المنزل قد فُقِدَت. ومن المعروف أن اللصوص في باريس يستهدفون المناطق الغنية بالمتاجر وأماكن الإقامة الفاخرة، لا سيما في الدائرة الثامنة الأنيقة بالمدينة، حيث تقع شقة الأميرة السعودية.

المصدر: عربي بوست
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