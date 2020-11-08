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زوج نائبة بايدن.. من هو "السيد الثاني" في البيت الأبيض؟

Lebanon 24
08-11-2020 | 10:15
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في تجربة هي الأولى من نوعها، يستعدّ دوغ إيمهوف وهو زوج السيناتورة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، لتولي دور "السيد الثاني" في البيت الأبيض وذلك بعد انتخاب زوجته نائبة للرئيس الجديد. 
 
وإيمهوف الذي يعمل كمحام هو من أصول يهودية، وعقب تأكيد الإحصاءات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، هنأ إيمهوف زوجته هاريس على حسابه في "تويتر" وكتب: "أنا فخور جدا بك!" ونشر صورة وهو يحتضن فيها زوجته.
 
 
ويختص إيمهوف في قضايا الإعلام والرياضة والترفيه ومارس خلال الأشهر الأخيرة أنشطة مكثفة في مواقع التواصل الاجتماعي ووُصف لذلك خلال حملة زوجتة الانتخابية بأنه "سلاح سري" داخلها.

وبحسب وسائل إعلام، فقد أخذ إيمهوف في شهر آب إجازة من شركة "دي ال آيه بايبر" التي تملك مكاتب متخصصة بحملات الضغط في واشنطن، ما يهدد بوقوع تضارب مصالح مع وظيفة هاريس الجديدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إيمهوف سيبقى مع هذه الشركة، وقد أبلغ محاوريه في وسائل الإعلام برغبته في التطوع لعمل قانوني بدون أجر.

ويصفه أصدقاؤه بأنه "شخص مرتبط باليهودية التي تشكل وعيه"، لكنّه "أقل التزاماً"، ويؤكد المحامي نفسه أنّ لديه ذكريات سعيدة عن المعسكر الصيفي اليهودي حيث فاز بجوائز رياضية.

وولد إيمهوف في بروكلين ونشأ في نيوجيرسي، وانتقلت عائلته إلى لوس أنجلوس حيث حصل على شهادة في القانون من جامعة جنوب كاليفورنيا، ثم عمل في مكاتب محاماة عدة قبل أن يلتحق بـ"دي ال آيه بايبر".

وتزوج إيمهوف وهاريس في عام 2014.

ولم يتم تحديد دور "السيد الثاني" حتى الآن، لكن تقليدياً، يتوقع من زوجات الرؤساء ونواب الرؤساء إقامة توازن دقيق بين الدعم لأزواجهن وبين الاستقلالية، وغالباً ما تختار الزوجات قضية إنسانية يروجن لها.
المصدر: أ ف ب - روسيا اليوم
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