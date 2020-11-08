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"ميجر" و"تشامب" سيرافقان عائلة بايدن في البيت الأبيض...

Lebanon 24
08-11-2020 | 11:01
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 سيدخل الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مقر إقامته الجديد في البيت الأبيض برفقة زوج من الحيوانات التي لم تكن موجودة هناك.

وظلّ البيت الأبيض بلا كلاب منذ عام 2016، أي ذات السنة التي شهدت انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ليكون بذلك أول رئيس أميركي لا يقتني كلابا منذ عقود، حسبما ذكر موقع "يو إس أي توداي".

وسيرافق الكلبان "ميجر" و"تشامب" وهما من فصيلة "الراعي الألماني" عائلة بايدن لمقر إقامتهم الجديد.

وسبق لبايدن أن تحدث لشبكة "سي إن إن" الأميركية سنة 2018 عندما تبنى "ميجر"، حيث شكر جمعية "ديلاوير هيومن أسوسييشن" لجهودها في ميدان تأمين منازل للكلاب الضالة.

وقبل ترامب، كان لدى الرئيس السابق باراك أوباما وعائلته كلبان من فصيلة كلاب الماء البرتغالية يعيشان معهم في البيت الأبيض، وهما "بو" و"صني".
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