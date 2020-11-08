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"صورة معبرة"... هؤلاء من أبلغوا بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية

Lebanon 24
08-11-2020 | 12:00
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كشفت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد، عن هوية من أبلغ جو بايدن بإعلان فوزه بانتخابات الرئاسة .

 

وذكرت مصادر في حملة بايدن لشبكة "سي إن إن"، أن "أحفاده كانوا أول من أقدموا على إخباره بأن السباق صب في مصلحته"، مشيرين إلى أن "حفيدة بايدن الكبرى، ناعومي، قامت بنشر صورة جدها على حسابها في تويتر بعد لحظات من تلقيه الأخبار السارة".

 

 

يذكر أن جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية بارزة أمس السبت.

 

وقال: "أعدكم بأنني سأكون رئيساً لجميع الأميركيين، سواء صوتوا لي أم لا"، متعهدا، في خطاب إعلان النصر، بأن يكون "رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد".

 

في المقابل اتهم ترامب، بايدن بـ"الإسراع إلى طرح نفسه بشكل زائف على أنه الفائز" في الانتخابات، مؤكداً أن الانتخابات "لم تنته إطلاقا".

المصدر: سبوتنيك
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