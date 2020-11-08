أذربيجان تعلن السيطرة على بلدة شوشة الاستراتيجية

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأحد أن قوات بلاده سيطرت على بلدة شوشة في ناغورني قره باخ، ما يشكّل نصرا استراتيجيا على القوات الأرمنية في المنطقة.



وقال علييف في خطاب متلفز للأمة "بكثير من الفخر والسعادة، أبلغكم بأنه تم تحرير بلدة شوشة"، في وقت تحدّث مسؤولون أرمن عن وجود معارك عنيفة للسيطرة على البلدة.