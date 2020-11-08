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لهذا السبب لم يهنئ رئيس المكسيك بايدن بالفوز

Lebanon 24
08-11-2020 | 16:30
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بينما قدمت حكومات دول العالم التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي أعلنت وسائل الإعلام الأميركية فوزه بالانتخابات في وقت متأخر السبت، رفض رئيس المكسيك اعتبار بايدن رئيسا حتى يتم حل بعض القضايا.

واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور السبت أن "من المبكر جدا" تهنئة جو بايدن الذي أعلنت وسائل الإعلام الأميركية فوزه على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال لوبيز أوبرادور للصحافيين: "سننتظر حتى يتمّ حلّ جميع القضايا القانونية. لا نريد أن نكون متهوّرين".
 
وتعتبر المكسيك من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، حيث تبلغ قيما التجارة بين البلدين 600 مليار دولار سنويا.

وتعهد دونالد ترامب بالمضي في استراتيجية قانونية يأمل أن تقلب النتائج في الولايات التي منحت بايدن النصر في انتخابات يوم الثلاثاء.

وقال ترامب في في بيان أصدرته حملته :"الحقيقة المجردة هي أن هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم. لم يتم التصديق على فوز جو بايدن بأي ولاية، ناهيك عن الولايات التي شهدت منافسة حامية والتي تتجه إلى إعادة الفرز الإلزامي، أو الولايات التي قدمت حملتنا طعونا قانونية سليمة ومشروعة فيها يمكن أن تقرر المنتصر في النهاية".

المصدر: سكاي نيوز
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