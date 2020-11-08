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الهند والصين تتوصلان لاتفاق حول الوضع على الحدود

Lebanon 24
08-11-2020 | 17:30
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انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الهند والصين بالتوصل لاتفاق حول التزام الطرفين بسياسة ضبط النفس على الحدود في منطقة لاداخ، ومواصلة الحوار حول القضايا الخلافية.
 
وقالت وزارة الخارجية الهندية، إن "الجانبين اتفقا على الحفاظ على الحوار والتواصل من خلال القنوات العسكرية والدبلوماسية، والسعي لتسوية القضايا الأخرى العالقة من أجل الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية".

وأضافت الوزارة أن لجنتين صينية وهندية عقدتا جولة ثامنة من المفاوضات في السادس من الشهر الجاري، وتبادلتا الآراء بشأن فصل القوات على طول الخط في القطاع الغربي للمناطق الحدودية بين البلدين.

واتفق الجانبان على ضمان "ضبط النفس لقواتهما في الخطوط الأمامية وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير".

في حزيران الماضي اشتبكت القوات الصينية والهندية على الحدود المشتركة في مرتفعات وادي جالوان، في منطقة لاداخ، مما تسبب في وقوع قتلى وجرحى. وقالت بكين حينها إن القوات الهندية تخطت خط السيطرة المتفق عليه، في مسعى اعتبرته استفزازيا.
المصدر: روسيا اليوم
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