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روحاني: أمام البيت الأبيض فرصة لتصحيح الأخطاء "المأسوية"

Lebanon 24
08-11-2020 | 23:59
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الإدارة الأميركية الجديدة أمام فرصة تمكنها من تدارك الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة السابقة والتخلي عن سياسة عدم احترام القوانين والتعهدات الدولية".

وأضاف أن بلاده تنفذ التزاماتها الدولية طالما التزمت جميع الأطراف و"تنتهج التعامل البناء مع العالم استراتيجية لها". في المقابل، أوضح روحاني أن "الإدارة الأميركية انتهجت سياسة مأسوية ومضللة طيلة السنوات الثلاث الماضية، وقد أدينت من قبل شعوب العالم والشعب الأمريكي في الانتخابات الأخيرة".
 
وجاء كلام روحاني أثناء اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي في العاصمة طهران حيث دعا الرئيس الإيراني إلى "تعزيز الأمن والتنمية في المنطقة في ظل التعاون بين إيران وجيرانها (...) واتباع طريق الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلاد بقوة وبسرعة" مذكرا بأن شعب إيران بصموده في وجه "الحرب الاقتصادية المفروضة، أثبت أن سياسة الضغط الأقصى الأميركية محكوم عليها بالفشل".
المصدر: روسيا اليوم
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