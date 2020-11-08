دونالد ترامب الرئيس الأميركي الـ45.. ما هي أبرز المحطات خلال حكمه؟

شهدت ولاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي أصبح في سنّ السبعين رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، طفرة اقتصادية طغت عليها أزمة فيروس كورونا المستجد وانقسام عميق في المجتمع. فما هي أبرز المحطات التي حصلت خلال حكمه؟للمزيد إليكم الفيديو المرفق: